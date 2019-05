Noemi ancora in prognosi riservata: condizioni stabili La piccola continua a essere sottoposta a cicli di ventilazione per supportare la respirazione

La piccola Noemi, rimasta gravemente ferita nella sparatoria di Piazza Nazionale a Napoli venerdì 3 maggio, "continua ad essere sottoposta a cicli di ventilazione con ossigeno per supportarla nella respirazione e la prognosi resta riservata". É quanto si evince dall'ultimo bollettino medico diffuso dalla direzione dell'ospedale pediatrico Santobono dove è ricoverata la piccola.

"Le condizioni cliniche della bambina al momento sono stazionarie e i parametri vitali sono stabili - fanno sapere i medici - Nella giornata di ieri è stata effettuata una nuova broncoscopia per disostruire le vie aeree. Nella mattinata di oggi è stata effettuata una nuova TAC - come da programma - per monitorare le lesioni polmonari". Il prossimo bollettino sarà diramato tra 48 ore.