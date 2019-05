Fiumi di droga dalla Campania verso tutto il sud: 19 arresti Operazione della Squadra Mobile di Palermo

Fiumi di Droga che dalla Campania scorrevano in giù, verso la Calabria poi distribuita in tutta la Sicilia, in particolare a Palermo.

Per questo la Squadra Mobile palermitana, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, ha arrestato 19 persone con l'accusa di spaccio di stupefacenti.

L'operazione, denominata "Blacksmith", ha permesso agli agenti di scovare una banda organizzata nel dettaglio, con uomini distribuiti in tutto il sud Italia tra spedizioni, stoccaggio e incassi.

Le indagini sono iniziate nel 2016 e hanno evidenziato come l'importazione del materiale, cocaina per la maggiore, avesse base in Sud America. Sono state sequestrate anche alcune attività commerciali riconducibili ai malviventi: bar, ristoranti e stazioni di servizio.