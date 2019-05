Lenzuola, sbarre segate:caccia ai 2 evasi albanesi dal carcere Caccia all'uomo in Campania

Fuga per la libertà, nella notte, per due detenuti del carcere di Carinola, artefici di una clamorosa evasione di cui si è avuta notizia questa mattina.

Due detenuti, Ervis Markja, 26 anni, e Adriatik Gega, 28 anni, entrambi albanesi, sono evasi dal carcere di Carinola nella notte scorsa. Sono scappati dalla struttura di reclusione in provincia di Caserta, che fino al 2013 era stata di massima sicurezza e poi riconvertita, presumibilmente tra l'1 e le 2.45, quando i sorveglianti del carcere si sono accorti della loro assenza. Sono state diramate le note di ricerca alle forze dell'ordine. Ervis Markja era stato arrestato nel gennaio 2016 insieme ad altre due persone, identificato dopo una fuga in cui avevano speronato una gazzella dei carabinieri; nella loro automobile erano stati trovate diverse armi rubate. Era detenuto a Carinola per concorso in ricettazione e in resistenza a pubblico ufficiale. Adriatik Gega era stato arrestato nel 2012 in provincia di Benevento, poco più che ventenne, accusato di far parte di una banda specializzata nelle rapine in casa insieme alle altre tre persone bloccate con lui; nel carcere casertano era detenuto per concorso in ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali, sequestro di persona e furto.

Non si esplude la complicità di terze persone che potrebbero averli aiutati una volta evasi dalla struttura.