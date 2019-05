Ragazzo spagnolo gravissimo: picchiato da studenti campani Colpito con calcio in testa fuori da discoteca a Cadice. Gli aggressori sarebbero 4 "Erasmus"

Un ragazzo spagnolo è grave in ospedale, sedato a causa di un forte trauma alla testa, dopo essere stato picchiato a Cadice, in Spagna, in una rissa scoppiata all'esterno di una discoteca. I responsabili sarebbero quattro ragazzi, tutti campani, in Erasmus nella città spagnola. In un video pubblicato sui media locali si vede il ragazzo colpito da un calcio mentre è a terra. Tutti e quattro sono stati arrestati , e sono in carcere in attesa di sapere quali siano le accuse a loro carico in base alle condizioni di salute del ragazzo spagnolo.