Rissa Cadice, chiesta scarcerazione di uno dei ragazzi Partecipò alla rissa in cui è finito in coma un ragazzo spagnolo. "Pronti a risarcire la famiglia"

Chiesta la scarcerazione per uno dei ragazzi campani in Erasmus che ha partecipato alla rissa a Cadici in cui un altro giovane, all'esterno di una discoteca, è stato ridotto in fin di vita.

Lo zio, avvocato, ha spiegato di aver presentato richiesta di scarcerazione, aggiungendo che dal video trapelano solo gli ultimi momenti della rissa, quando lo spagnolo viene picchiato, ma che nei momenti precedenti gli italiani erano stati aggrediti e dunque avrebbero reagito.

Il nipote, di Villa di Briano, si è scusato e chiede di continuo delle condizioni del ragazzo spagnolo finito in coma, perché la sua libertà dipende anche dal suo miglioramento.

La famiglia dell'italiano intanto si è detta anche disponibile a risarcire il danno ai parenti dello spagnolo.