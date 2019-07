Formiche pazienti: sospesi ex direttore sanitario e un tecnico Il caso del San Giovanni Bosco: questi i provvedimenti dell'Asl

L'ex direttore e un tecnico del San Giovanni Bosco sono stati sospesi per il caso delle formiche sui pazienti o in alcune aree del nosocomio.

Sono le decisioni che arrivano al termine delle indagini svolte dall'Asl: “Si è chiuso con la firma del Presidente Collegio Provvedimenti Disciplinari dottor Ciarfera - si legge in una nota dell'Asl Napoli 1 - un capitolo importante del recente passato riguardante l'ospedale San Giovanni Bosco. Tra i primi atti compiuti dal commissario straordinario Ciro Verdoliva, già nel mese di febbraio, vi era infatti la decisa intenzione di far luce su molti aspetti poco chiari nell’annosa vicenda delle formiche, in particolare sull’avvenuta assegnazione di lavori in “somma urgenza” e relative responsabilità a vario titolo rilevabili”. il Collegio Disciplinare dell’ASL Napoli 1 Centro ha definito la sospensione dal servizio per Giuseppe Matarazzo (già Direttore Sanitario del P.O. San Giovanni Bosco) e per Claudio Pucillo (già assistente tecnico del P.O. San Giovanni Bosco). In particolare, al dottor Giuseppe Matarazzo è stata comminata la sanzione di un mese di sospensione dal servizio con decorrenza dal 16.07.2019 e con privazione della retribuzione, mentre a carico dell’assistente tecnico Claudio Pucillo la sospensione dal servizio per 4 mesi di sospensione dal servizio con decorrenza dal 04.07.2019 con privazione della retribuzione".