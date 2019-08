Napoletani a Ibiza scippano orologio da 1,5 milioni a sceicco Colpo perfetto, grazie alla complicità di una ragazza: rivenduto a 500mila euro

Colpo grosso, ma inutile alla lunga, per due napoletani a Ibiza. I due sono riusciti a scippare un orologio Richard Mille modello Mc Laren, del valore record di un milione e duecentomila euro a uno sceicco in vacanza sull'Isola delle Baleari, decidendo di rivenderlo una volta tornati in Italia.

I due ladri, dei Quartieri Spagnoli, sono riusciti a piazzarlo per 500mila euro, ma sulle loro tracce c'erano si sono messi i poliziotti napoletani.

Il colpo è riuscito grazie alla mediazione di una ragazza che avrebbe deciso di fare la loro complice, che avrebbe fittato con un documento falso lo scooter usato per la rapina e che sarebbe tornata in Italia col prezioso orologio in valigia.