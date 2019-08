Evasione da film: detenuto in fuga, è caccia all'uomo E' napoletano ed era detenuto a Rebibbia, è fuggito durante il rientro dall'ospeadale

Un detenuto di 47 anni, napoletano, che stava rientrando in carcere a Rebibbia dall'ospedale Sandro Pertini è scappato, riuscendo a eludere il controllo della polizia penitenziaria e dandosi alla macchia questa mattina, intorno alle undici e trenta. E' fuggito nonostante avesse le manette ancora ai polsi: fuori dall'ospedale, in via dei Monti Tiburtini, se l'è svignata, facendo perdere le proprie tracce.

Pur essendo detenuto da tempo, non annovera precedenti per crimini violenti: è un truffatore, che ha commesso nel tempo i reati di falso ideologico, truffa e falsificazioni di carte di credito e documenti di identità.

Ricerche in corso della polizia, anche con gli elicotteri: l'uomo al momento della fuga indossava pantaloncini marroni e sottopantaloncini rossi.