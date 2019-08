In vacanza a Mykonos con gli amici: muore 22enne Era in acquascooter ed è annegato: forse stroncato da un malore

Ancora un dramma in vacanza: un turista napoletano, un giovane di 22 anni, Antonio Borrelli, è morto mentre era a Mykonos con gli amici. Secondo le testimonianze il ragazzo era in sella ad un acquascooter quando si è accasciato, finendo in mare, forse a causa di un malore: a quel punto è annegato. Sul caso indagano le autorità greche che hanno sequestrato il mezzo e disposto l'autopsia. Sconcerto fra gli amici e i conoscenti del ragazzo, che su Facebook lo hanno salutato con tanti messaggi “Vorremmo fosse solo un brutto sogno”, gli hanno scritto.