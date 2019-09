Non si arresta l'onda dei suicidi nella Polizia di Stato De Lieto Lisipo: "E' un bollettino di guerra"

Un poliziotto della Questura di Vibo Valentia si è suicidato con la pistola d’ordinanza nelle campagne di Gerocarne (Vibo Valentia).

E’ inarrestabile l’onda dei suicidi nella Polizia di Stato – ha dichiarato il Segretario Generale Antonio de Lieto – Ormai si è perso il conto dei tanti suicidi che si sono verificati tra il personale della Polizia di Stato.

“E’ un bollettino di guerra” – ha continuato de Lieto - è fin troppo chiaro che bisogna intervenire preventivamente, assicurando agli operatori di Polizia adeguata assistenza, se del caso, anche con psicologi, a stretto contatto con i poliziotti ‘per fronteggiare qualsiasi situazione sospetta che l’operatore di Polizia sta vivendo.

Non servono a giudizio, del Lisipo - mega incontri per dibattere la grave problematica dei suidi, non serve – ha concluso il leader del Lisipo - sospendere dal servizio e ritirare il tesserino o quant’altro… serve attuare con dei medici specialisti una strategia finalizzata a debellare il “fenomeno suicidi”.

Il Lisipo, Libero Sindacato di Polizia, si batterà in tutte le sedi istituzionali affinché il suicidio nelle Forze di Polizia possa essere riconosciuto come aggravamento della malattia professionale dipendente da causa di servizio.