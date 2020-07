De Luca: "Bimba ferita da spari? Bene condanne severe" "Noemi dovrà vivere ancora per anni clavario ospedaliero: giusta severità con chi ha sparato"

Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca è intervenuto sulla condanna per chi ha sparato, ferendo gravemente la piccola Noemi: "Ho saputo delle condanne per chi ha sparato alla piccola Noemi, mi pare che vi sia stata una condanna giustamente severa per il danno enorme che è stato provocato a una bimba che ancora per anni dovrà vivere un calvario ospedaliero.

Saremo vicini alla famiglia di Noemi come siamo stati in questi mesi e continueremo a seguire la bambina nella necessità di recupero sanitario che avrà. Per il resto è un'occasione triste per mandare un ulteriore abbraccio a questa nostra piccola concittadina e alla sua famiglia".