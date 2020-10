Fisco:Gdf sequestra 36mln a imprese,verifiche su fondi Covid E' stato ricostruito un articolato meccanismo di evasione dei debiti previdenziali ed erariali

Il Nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza di Milano sta eseguendo 2 decreti di sequestro preventivo, finalizzati alla confisca, per oltre 36 milioni di euro nei confronti di 88 societa' coinvolte, a vario titolo, nella commissione di reati tributari in materia di indebite compensazioni d'imposta. I decreti sono stati firmati dal gip Emanuela Scudieri e d'urgenza dal pm titolare delle indagini, Paolo Filippini. Tra i beneficiari del sistema illecito, secondo le indagini, c'erano imprese operanti nel settore delle pulizie, edile, del trasporto merci e logistica, alberghiero e della ristorazione e societa' di vigilanza privata. E' stato ricostruito un articolato meccanismo di evasione dei debiti previdenziali ed erariali messo in piedi da imprese in Lombardia (soprattutto a Milano), Lazio, Piemonte, Campania ed Emilia-Romagna. Nel corso delle indagini e' emerso anche che 15 societa' sono risultate destinatarie dei cosiddetti contributi a fondo perduto, previsti dal 'Decreto Rilancio' per l'emergenza Covid, e sono in corso "approfondimenti in merito al corretto utilizzo di tali somme"