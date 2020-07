Un corso di formazione per assumere il ruolo di cerimonialista Prima iniziativa in Italia ed Europa erogato da una università pubblica

Prenderà il via a ottobre la prima edizione del corso di formazione in “cerimoniale, protocollo e galateo istituzionale” promosso dal dipartimento Saras (storia, antropologia, religioni, arte e spettacolo) della facoltà di lettere e filosofia dell’Università “La Sapienza” di Roma in collaborazione con l’associazione nazionale cerimonialisti enti pubblici Ancep di Bologna e l’accademia italiana galateo con sede a Roma ma operanti, entrambe, su tutto il territorio nazionale.

Si tratta del primo corso, in Italia e in Europa, di cerimoniale erogato presso una università pubblica. Il corso è a numero chiuso ed è accessibile con diploma di scuola superiore. Scadenza iscrizioni il 16 luglio 2020.

Il corso, che sarà diretto da Romana Andò docente di sociologia dei processi culturali e comunicativi e Presidente del corso di laurea magistrale in “fashion studies” presso l’ateneo capitolino, sarà a numero chiuso e il termine per partecipare al relativo bando di selezione scadrà il prossimo 16 luglio 2020.

Il corso si rivolge sia a coloro che intendano acquisire le competenze professionali di base necessarie ad assumere il ruolo di cerimonialista sia a quanti abbiano esigenza di analizzare meglio le dinamiche proprie di un ambito molto specialistico pur ricoprendo già tale profilo professionale o esercitando altre attività lavorative. Quest’iniziativa, infatti, rappresenta il primo corso sperimentale svolto in ambito universitario a livello nazionale e costituirà, pertanto, un fondamentale passo in avanti verso l’ambiziosa ed impegnativa sfida finalizzata a rendere il cerimoniale oggetto di studio e di interesse accademico come accade già da tempo in molti altri Paesi.

Il corso avrà una durata di circa 4 mesi. Le lezioni si terranno a Roma presso l’Università “La Sapienza” il venerdì pomeriggio e il sabato mattina. Le attività didattiche potranno essere interamente fruite anche in modalità online.

Il bando di partecipazione prevede, inoltre, la possibilità che sia il datore di lavoro a corrispondere l’importo della quota di iscrizione (850 euro) a favore dei propri dipendenti. Gli Insegnanti di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado potranno sostenere parte dei costi di iscrizione facendo uso della “carta del docente”.

Quanti seguiranno con profitto il corso e conseguiranno il relativo attestato, potranno anche beneficiare di un riconoscimento di 20 Crediti formativi validi per l’ottenimento dell’attestazione di qualificazione professionale di cerimonialista rilasciata da Ancep. I Crediti Formativi Universitari (C.F.U.) attribuiti al corso, invece, saranno 10 e potranno essere riconosciuti per corsi di laurea o master universitari.