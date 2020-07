Masaniello: si ve vulite tenere ‘a libbertà, nun v’addurmite! L’ultimo discorso del Capitano generale del fedelissimo popolo napoletano

Ci sono vite che racchiudono storie collettive, che segnano un popolo mostrandone i caratteri, le forze e le debolezze. Storie di uomini e donne che valicano i confini stretti dell’individuo per entrare con naturalezza in quello scorrere di eventi, nomi, date e cambiamenti che abbiamo deciso di chiamare Storia.

Napoli è una città che vive di emozioni forti, di sentimenti assoluti che non conoscono mezze misure. È una città di sangue che scorre sotto e sopra le strade della città. È un luogo che esalta e tradisce con la stessa naturale profondità.

Tommaso Aniello, meglio conosciuto come Masaniello, con la sua storia personale rappresenta una dele figure più rappresentative degli estremi del popolo napoletano. In un solo uomo, in una sola storia ci sono i pregi e i difetti che ancora oggi si intravedono nella politica e nella società napoletana.

Era il 1647 quando il popolo napoletano, tra il 7 ed il 16 luglio, insorse contro il governo del viceré spagnolo. Masaniello fu il capo naturale di quella protesta, un popolano per la prima volta contrastava i nobili e il potere. Fu nominato Capitano generale del fedelissimo popolo napoletano e con sua moglie, Bernardina, che si presentava come "viceregina delle popolane", frequentò corte a Palazzo Reale.

Poi Masaniello impazzì o forse fu avvelenato, forse si è venduto, forse...

Come ogni storia napoletana questa ha le sue incongruenze, le sue follie, i suoi misteri, i suoi significanti universali, ma soprattutto la sua unicità.

Ecco dunque nella settimana della sua rivolta l’ultimo discorso del rivoltoso napoletano.

“Amice miei, popolo mio, gente: vuie ve credite ca io sò pazzo e forze avite raggione vuie: io sò pazze overamente. Ma nunn’è colpa da mia, so state lloro che m’hanno fatto’ascì afforza n’fantasia! Io ve vulevo sulamente bbene e forze sarrà chesta ‘a pazzaria ca tengo ‘ncapa. Vuie primme eravate munnezza e mò site libbere. Io v’aggio fatto libbere. Ma quanto pò durà sta libbertà? Nu juorno?! Duie juorne?! E già pecché po’ ve vene ‘o suonno e ve jate tutte quante ‘a cuccà. E facite bbuone: nun se pò campà tutta a vita cu na scuppetta ‘mmano. Facite comm’a Masaniello: ascite pazze, redite e vuttateve ‘nterra, ca site pat’ ‘e figlie. Ma si ve vulite tenere ‘a libbertà, nun v’addurmite! Nun pusate ll’arme!

‘O vedite? A me m’hanno avvelenate e mò me vonno pure accidere. E ci ‘hanno raggione lloro quanno diceno ca nu pisciavinnolo nun pò addeventà generalissimo d’a pupulazione a nu mumento a n’ato. Ma io nun vulevo fa niente ‘e male e manco niente voglio. Chi me vo’ bbene overamente dicesse sulo na preghiera pe me: nu requia-materna e basta pé quanno moro. P’ ‘o rriesto v’ ‘o torno a dì: nun voglio niente. Annudo so’ nato e annudo voglio murì. Guardate!