Boccia: "Troppo rancore in politica, sud ormai assuefatto" Il presidente di Confindustria: "Ci sono ansia e sfiducia, il voto alle Europee lo dimostra"

"Troppo rancore e troppa personalizzazione generano ansia e sfiducia. In alcune parti del Paese, penso al Sud, l'ansia si trasforma in assuefazione. ll voto alle Europee lo dimostra. C' è chi non ha votato perché ha pensato che tanto non cambia niente". E' l' analisi del presidente di Confindustria Vincenzo Boccia che ha chiuso l' assemblea degli industriali napoletani.

"L' analisi del voto - ha detto Boccia - determina anche un salto nei pregiudizi di questo Paese: il Sud non è che ha votato un certo partito perché voleva il reddito di cittadinanza. La richiesta qui è di occupazione e lavoro".