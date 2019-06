Reddito di cittadinanza: "Napoli pigliatutto" in Campania E intanto cala sensibilmente il numero di domande presentate per accedere al sussidio

C'è la Campania, attualmente, in cima alla graduatoria delle domande accettate per il Reddito di cittadinanza. Attualmente infatti l'Inps ha accolto circa 675mial domande, dando il via libera ai pagamenti sul totale del milione e 60mila istanze presentate. 277Mila le richieste respinte.

La Campania è davanti a tutte le altre regioni con 123mila redditi o pensioni di cittadinanza pagati (in media 540 euro l'importo del rdc e 210 euro per la pensione). E Napoli prende più della metà delle istanze: sulle 123mila della Campania 72mila sono andate a cittadini residenti a Napoli. Dietro la Campania c'è la Sicilia con 117mila domande, poi la Puglia con 62mila.

Tuttavia c'è una forte flessione nella presentazione delle domande: si è passati infatti dalle 820.994 istanze presentate a marzo (di cui 554.199 sono state finora accolte), alle 243.481 di aprile (di cui 120.236 accolte), alle 187.723 di maggio (ancora da elaborare).