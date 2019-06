Tariffe telefoniche: aumenti da 2 a 3 euro. Insorge Codacons Rincari sia per cellulari che per rete fisse. L'associazione: "Esposto urgente ad Agcom"



Insorge il Codacons per gli aumenti che si profilano per la telefonia: "Due euro al mese in più o in casi più sfortunati si arriva anche a tre euro al mese. E’ questo il regalo che i gestori telefonici stanno presentano ai propri clienti mobili. In che modo? Annunciando i rincari via sms. Le più colpite sono le offerte più economiche.

Alcuni faranno rincari anche sul telefono fisso.

L’idea, come ogni anno, è che d’estate gli utenti sono più distratti dalle vacanze e quindi più probabilmente possono non accorgersene.



Il Codacons: presenta un esposto urgente all’Agcom e all’Antitrust affinché accerti l’operato dei gestori e verifichi l’operazione dei rincari sulla telefonia fissa e mobile"