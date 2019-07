Concorsone: già 500mila domande per 2mila posti Numeri record: per ora i candidati sono 150mila, ma si prevede che si arrivi a 200mila

Numeri da record per il concorsone bandito dalla Regione Campania. Duemila, per ora, i posti messi a bando nella pubblica amministrazione per diplomati e laureati, con una risposta di oltre 500mila domande per ora.

500Mila domande che non corrispondo a 500mila persone, visto che ogni candidato poteva candidarsi per più profili ricercati dai 176 comuni campani o dalla stessa Regione.

I candidati ad oggi dovrebbero essere oltre 150mila, ma da Palazzo Santa Lucia stimano che si arriverà a 200mila candidati.

Per quanto attiene alle prove, si immagina che la preselettiva, un test a risposta multipla di 80 quesiti, che dovrebbe portare a una massiccia scrematura di candidati, si dovrebbe tenere già tra fine agosto e inizio settembre.