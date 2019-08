Grillini: "Grazie a noi 110 lavoratori saranno assunti" Ciarambino: "Abbiamo impegnato la Regione ad assumere 110 Lsu"

“Con un ordine del giorno approvato all’unanimità dall’aula del Consiglio regionale, abbiamo impegnato la Regione Campania a inserire i 110 Lavoratori Socialmente Utili, in servizio presso gli uffici della Direzione Generale Governo del Territorio, Lavori Pubblici e Protezione Civile, in un percorso finalizzato alla loro definitiva stabilizzazione. Parliamo di lavoratori che, in oltre vent’anni di servizio e a seguito di formazione mirata, hanno acquisito specifiche professionalità. Sebbene dal bilancio 2008 è previsto uno stanziamento di 50 milioni annui per la stabilizzazione degli Lsu, anche attraverso convenzioni con il Ministero del Lavoro, e nonostante la Regione Campania abbia approvato un avviso per la stabilizzazione degli Lsu, non si capisce per quale ragione il piano triennale del Fabbisogno di Personale, approvato lo scorso mese di marzo, non contempli alcun percorso di stabilizzazione dei 110 per i Lavoratori socialmente utili”.

“Dopo 20 anni di promesse e falsi annunci – conclude Ciarambino - riteniamo assolutamente doveroso, attivare percorsi che portino all’assunzione di queste persone, che nel frattempo hanno raggiunto un’età anagrafica che non facilita l’ingresso nel mondo del lavoro”.