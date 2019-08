Campania: 1,8 miliardi di euro finisce in slot e scommesse Altissima la spesa per i giochi nella Regione

Si mantiene stabile nel 2018 la spesa in giochi e scommesse registrata in Campania. Secondo il dato pubblicato nel Libro Blu dell'Agenzia Dogane e Monopoli il totale ammonta a 1,81 miliardi, in

calo dello 0,5% rispetto al 2017. A trainare il settore sono gli incassi di Slot e Vlt, con 891 milioni (+0,5%), assieme alle scommesse sportive (195 milioni), in crescita del 6,5% e ancora in testa al dato nazionale. Ammontano a 179 gli incassi di Lotterie e Gratta e Vinci, a 330 quelli del Lotto. Stabili SuperEnalotto (75 milioni), Ippica (14 milioni) e Bingo (70 milioni), mentre crescono anche le scommesse virtuali con 63 milioni e +14,5%.

Sempre durante il 2018, l'Agenzia Dogane e Monopoli ha effettuato 4.324 controlli negli esercizi sul territorio campano, riscontrando 340 violazioni tra penale e amministrativo e irrogando sanzioni per 14,4 milioni