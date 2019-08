I lavoratori protestano: occupati centri per l'impiego 2600 lavoratori chiedono misure concrete contro il precariato

Cresco lo scontro per il lavoro in Campania: questa mattina infatti è stato dato avvia a una manifestazione di protesta per chiedere lavoro e misure concrete per risolvere il problema del precariato in Regione Campania è in corso con l'occupazione dei centri per l'impiego di Napoli, Cava dè Tirreni, Castellammare di Stabia e Aversa. I lavoratori, circa 2600, vogliono tornare a lavorare negli enti locali in cui erano collocati. Senza il loro apporto - sostengono le Usb - le attività di pubblica utilità non potranno essere più effettuate a causa dei tagli degli ultimi anni e il blocco del turn over.