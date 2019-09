Turismo: "Grande risorsa economica per l’Italia" Lettera aperta a Conte, Di Maio e Zingaretti

Turismo, risorsa economica dell’Italia. Lettera aperta al Presidente del Consiglio dei Ministri incaricato Giuseppe Conte, al capo politico del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio, al segretario nazionale del Partito Democratico Nicola Zingaretti e alle forze politiche.

Il coordinatore nazionale Otei Osservatorio Turistico Extralberghiero Italiano Agostino Ingenito ha inviato una nota al presidente Conte e ai rappresentanti delle forze politiche coinvolte nel possibile accordo di governo in relazione alla necessità di un piani programmatico sul turismo italiano.

"Sono ore decisive per la formazione del nuovo Governo, siamo tutti consapevoli delle responsabilità ed impegno che occorre per tali processi democratici, ancora di più in questi periodi di incertezze internazionali. Nell’auspicare che il dialogo intrapreso tra le forze politiche converga su temi condivisi per il futuro del nostro Paese, chiediamo che nel programma di Governo possa trovare posto una più ampia azione a favore del turismo italiano.

Nello specifico, auspichiamo che la delega al Turismo possa avere una sua autonomia ministeriale, in subordine ritorni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri o abbinata allo Sviluppo Economico.

Il turismo è sempre più un segmento economico rilevante, i dati dell’Osservatorio Mondiale danno in piena ascesa l’appeal dell’Europa e del nostro Paese. Nuovi viaggiatori provenienti da Paesi emergenti intendono conoscere il nostro Paese, visitarlo e apprezzarne non solo gli eccezionali siti culturali ma anche l’enogastronomia, le tradizioni e la nostra ospitalità. Tuttavia non mancano problematiche come per i visti, gli accessi aerei, il rischio turistificazione di alcune città italiane e di contro lo spopolamento dei borghi e centri minori che potrebbero ottenere un nuovo sviluppo con un programma di riqualificazione sostenibile ed un progetto di incentivazione verso giovani e famiglie.

Occorrono linee comuni e condivise in Conferenza Stato Regioni in merito alle competenze turistiche, ad un programma condiviso di promozione internazionale con un rinnovo dell’attuale Enti e degli enti dedicati al settore, normative omogenee, con una legge ad hoc che tenga conto delle mutate esigenze rispetto alle distorsioni della titolarità della delega a livello locale, come di gestione di risorse economiche per l’imposta di soggiorno, tasse di sbarco, ecc.

Occorre concludere l’iter per il codice identificativo delle strutture ricettive extralberghiere e risolvere le incongruenze con le piattaforme internazionali di prenotazione in merito al prelievo della cedolare secca per le locazioni e in generale in un più ampio progetto di sviluppo turistico condiviso. Inoltre occorre un robusto piano programmatico di sviluppo per aumentare percorsi di destagionalizzazione, turismo accessibile e sostenibile, piani di investimento per la formazione professionale e per l’acquisizione di competenze e di cultura dell’accoglienza. Occorre irrobustire il sistema di incentivi per l’avvio di nuove imprese e start up nel settore turistico ed in particolare in quello extralberghiero, che sta offrendo opportunità economiche e diffuse a migliaia di famiglie.

Auspicando che tali temi possano trovare accoglimento nel programma di Governo, si attende un riscontro per un prossimo tavolo di lavoro." Fin qui la lettera di Agostino Ingenito.