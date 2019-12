Bollette: ricevuti e inviati oltre 8.000 reclami Procede l'iniziativa di Adiconsum per aiutare i consumatori

Procede l'iniziativa per aiutare i consumatori che sono stati vittime delle bollette telefoniche fatturate ogni 28 giorni a rientrare in possesso dei soldi pagati in più.

"Ad 1 mese e mezzo circa dal lancio dell’iniziativa (era lo scorso 28 ottobre) - fa sapere l'Adiconsum (Associazione Difesa Consumatori e Ambiente) - abbiamo ricevuto ed inviato agli operatori telefonici oltre 8.000 reclami e molti consumatori ci hanno scritto di aver ricevuto già i rimborsi.

Ricordiamo che il servizio consiste nell’invio completamente gratuito da parte di Adiconsum agli operatori di telefonia fissa del modulo di richiesta del rimborso, correttamente compilato. Inoltre, ricordiamo che il modulo è riservato esclusivamente a coloro che sono attualmente titolari di un contratto di abbonamento per telefonia fissa e convergenti (telefono fisso + telefono mobile) con lo stesso operatore."