"Reddito cittadinanza: 98 per cento senza lavoro. Fallimento" Nappi: "Fallimento totale: nessuno ha trovato lavoro"

“Dopo un anno, la misura bandiera del M5S si dimostra essere un totale fallimento: il 98% di chi lo percepisce non ha trovato lavoro e rivela la sua vera natura i puro assistenzialismo, come già da tempo denunciamo”. E’ quanto dichiara in una nota Severino Nappi, Il Nostro Posto. “Su oltre 700 mila beneficiari sono state convocate ai centri d’impiego soltanto 200 mila persone. Di questi, secondo i dati Anpal, circa 18 mila hanno trovato un’occupazione e quasi tutti in modo indipendente, senza cioè seguire l’iter dei navigator. Per non parlare poi di come il reddito di cittadinanza, concepito male e gestito peggio, favorisca il lavoro nero danneggiando così il mercato del lavoro tutto. E’ tempo di una pubblica assunzione di responsabilità da parte del M5S - prosegue Nappi- e del riconoscimento che il mostro dell’ignoranza da loro creato sta divorando lavoro e dignità delle persone”.