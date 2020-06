Covid-19: proroga versamenti e adempimenti sospesi Inps informa

Con circolare Inps 28 maggio 2020, n. 64 l’Istituto fornisce indicazioni derivanti dalle ulteriori disposizioni in tema di sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi, previste dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, di conversione del decreto cura Italia, e dal decreto rilancio.

In particolare, la circolare detta le istruzioni operative relative alla sospensione degli adempimenti e del versamento dei contributi previdenziali e assistenzialie dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali e alla proroga della ripresa dei versamenti sospesi, in relazione alle diverse gestioni interessate.

Vengono integrate, inoltre, le disposizioni già diramate con la circolare Inps 12 marzo 2020, n. 37, la circolare Inps 9 aprile 2020, n. 52 e la circolare INPS 16 maggio 2020, n. 59.