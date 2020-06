"Si crea nuova occupazione con rilancio economico e sociale" Lavoro, il monito di Antonio Spera (Ugl)

“Venerdì 26 giugno dalle ore 9.30 alle ore 12.00, l’Ugl metalmeccanici manifesterà in tutte le province d’avanti ai Palazzi del Governo sensibilizzando le Istituzioni, la politica e la gente comune sull’iniziativa messa in campo dall’o.s. riportato in un documento, affinché si comprenda l’assenza di politiche e sviluppo per l’industria appellandoci al Premier, Giuseppe Conte sull’esigenza improrogabile della centralità della politica industriale e dei livelli occupazionali”.

Antonio Spera, Segretario Nazionale dell’Ugl Metalmeccanici ha riunito in teleconferenza i vari coordinamenti nazionali della federazione per mettere a punto i dettagli organizzativi in vista della manifestazione di venerdì p.v. che avverrà davanti a tutte le Prefetture d’Italia.

“I dati Istat sul crollo della produzione industriale sono sconcertanti: -19,1% ad aprile con -42,5% su base annua. E’ giunto il momento – prosegue Spera – di non poter permetterci ancora di perdere altro tempo su questioni drammatiche: tra i settori più colpiti dal lockdown il comparto dell’auto che fa registrare un calo del 100% e in diversi settori industriali con stime di oltre il -90%. Un tracollo economico che ha colpito il nostro Paese e che sta provocando la chiusura forzata di attività produttive strategiche, con effetti devastanti sulla ricchezza nazionale e sulla tenuta sociale.

Diventa indispensabile agire poderosamente sulle politiche di sviluppo industriale dove l’Ugl metalmeccanici ritiene necessari interventi attraverso la riduzione della pressione fiscale; il taglio del cuneo fiscale; con salari più robusti; dando una sferzata nella gestione dei 160 tavoli di crisi al MiSe; incentivare il rilancio del mercato interno.

E sarà, uno dei 4 punti riportato nel nostro documento, che i segretari Ugl Metalmeccanici ne consegneranno copia a tutti i Prefetti a fine manifestazione facendo capire a chi ci governa che, in tal senso, preoccupano le proiezioni del Centro Studi Ugl in cui si stima prossimamente oltre un milione di posti di lavoro a rischio. Urge, dunque, un immediato shock fiscale per dare ossigeno alle imprese con un programma di investimenti in grado di favorire la creazione di nuovi posti di lavoro e ciò può avvenire solo con un rilancio economico e sociale”, conclude Spera.