Campania: prorogata di 3 mesi scadenza esenzione ticket Per gli aventi diritto e per le persone a basso reddito esenzione ticket sanitario prolungata

Regione interviene anche per quanto riguarda le cure sanitarie: il governatore De Luca, infati, ha disposto la proroga automatica dell'esenzione ticket per tre mesi per gli aventi diritto.

Così la comunicazione della Regione: “Si invitano gli interessati, e in particolare la popolazione anziana, a non recarsi presso i distretti sanitari se la motivazione è la pratica di rinnovo”. L'esenzione del ticket sanitario per le fasce a basso reddito darebbe scaduta il prossimo trenta giugno, ma per evitare di intasare i cup e i distretti sanitari e creare disagi all'utenza la Regione ha deciso di prorogarli per 3 mesi. Nelle ultime ore infatti l'annuncio della Regione, all'indomani dell'ok del Ministero dell'Economia e delle Finanze alla proroga.