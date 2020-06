Emergenza casa, le proposte di Cgil e Sunia Migliaia di famiglie sotto sfratto non accedono ai contributi

L’emergenza Coronavirus ha acuito in Campania anche l’emergenza abitativa. Migliaia infatti i nuclei familiari che non possono accedere ai fitti o che sono a rischio sfratto. CGIL e SUNIA Campania presentano una serie di emendamenti e proposte al Governo nazionale e regionale per arginare il fenomeno e dare risposte concrete ai cittadini, che verranno illustrate lunedì 29 giugno 2020 alle ore 10:30 nel salone “Gianfranco Federico” (1° piano sede CGIL via Toledo, 353 – Napoli) in una conferenza stampa con il segretario generale CGIL Campania, Nicola Ricci, il segretario generale SUNIA Campania, Antonio Giordano, il responsabile dipartimento Ambiente e Salute CGIL Campania, Eduardo Pizzo e i responsabili territoriali del SUNIA per illustrare le proposte del sindacato.