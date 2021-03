Fabrizio Corona choc sui social: "Mi sono tagliato le vene" Dopo la revoca del Tribunale di Milano agli arresti domiciliari

Il tribunale di Sorveglianza di Milano ha deciso che Fabrizio Corona deve tornare in carcere, revocando il differimento pena in detenzione domiciliare. Dopo aver appreso la notizia dal suo avvocato, Corona si è ferito i polsi. L'ex agente dei paparazzi ha pubblicato il video su Instagram, nel quale, con il volto sporco di sangue, attacca i magistrati.

La reazione dell'avvocato Ivano Chiesa: "Sono allibito, questa è una pagina tristissima della Giustizia italiana". Lo ha detto l'avvocato Ivano Chiesa, commentando la decisione del Tribunale. "In altre occasioni Fabrizio aveva sbagliato e sono stato io il primo a dirglielo. Questa volta, davvero, non c'è ragione per farlo tornare in carcere", ha aggiunto.