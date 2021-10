Ascoltare musica senza limiti: converti e scarica gratis da YouTube Ecco spiegato in questo articolo in cosa consiste e come funziona un convertitore mp3

La musica è una costante del nostro quotidiano. Non ci abbandona mai e colora con le sue note le nostre giornate o i nostri momenti. Quando siamo in viaggio, al lavoro, a casa o con i nostri amici e partner non facciamo altro che ascoltare musica. C’è sempre, infatti, una playlist o una canzone adatta a ogni momento ed evento o legata a un nostro ricordo. E per di più c’è sempre una piattaforma su cui ascoltarla: online, in radio, su Spotify, YouTube e tante altre… Tuttavia, la maggior parte di queste, sebbene siano le più famose, sono anche le più costose o, per lo meno, le applicazioni che consentono di ascoltare musica a seguito di acquisti in app o consumando importanti quantità di giga Internet. Ma, come un tempo, nell’era prima di Spotify, la soluzione per poter ascoltare musica senza limiti c’è. Ed è un convertitore mp3. Ecco spiegato in questo articolo in cosa consiste e come funziona.

Convertitore mp3: il re dell’era pre-Spotify

Come già preannunciato, prima dell’avvento di Spotify e dell’avvento di tutte quelle applicazioni per mobile e pc che consentono di ascoltare musica online, l’unico mezzo consentito per ascoltare musica erano i cd, la radio e YouTube. Tuttavia, questi tre strumenti erano per certi versi vincolanti. Infatti, se la radio permetteva di ascoltare musica in riproduzione casuale, attingendo a un repertorio vasto e non sempre da noi conosciuto interamente – considerando poi gli intermezzi pubblicitari e le chiacchierate tra gli speaker radiofonici – e se i cd consentivano di ascoltare solo un numero limitato di canzoni prodotte solamente da un’unica band o artista – senza contare il fatto che per farlo era necessario avere per forza un lettore cd – con l’arrivo di YouTube nel 2009 e del suo vasto repertorio musicale da cui si poteva cercare e riprodurre ciò che si voleva, si pensava che le cose fossero cambiate. Ma in realtà anche in questo caso, ascoltare musica risultò vincolante: bisognava avere un computer, una connessione internet e delle casse che consentivano l’ascolto. Insomma, era davvero scomodo! Ed ecco che prima che Spotify diventasse nel 2011 disponibile in modalità Free e Premium, l’unica via per ascoltare musica senza limiti era il download.

Download gratis e sicuro: dall’era del File Sharing al convertitore mp3

Se sei un millennial, sicuramente avrai capito di cosa stiamo parlando. Infatti, a partire dalla fine degli anni ’90 fino all’ascesa di Spotifiy come piattaforma per lo streaming di musica più famosa e usata al mondo, il file sharing era l’unica via. Questo perché il File Sharing consentiva di scaricare e condividere file su internet di diverso tipo come musica, film e libri e tanto altro in maniera facile e veloce. Per i nostalgici potremmo ricordare Napster, Morpheus, eDonkey, eMule e tanti altri ancora. Tutti siti che ormai sono stati bannati in quanto favorivano la pirateria ma che oggi però si sono ancora evoluti in tanti altri programmi di File Sharing.

Tuttavia, oggi i programmi di File Sharing sono poco conosciuti a favore invece del download illegale di film e libri. La musica invece ha preso un’altra strada: il convertitore youtube mp3. Questo, infatti, permette di incollare l’indirizzo link della nostra canzone preferita copiato su Youtube, di convertirlo in un file mp3 e di scaricare così una traccia audio che possiamo ascoltare su qualsiasi dispositivo, dove e quando vogliamo, senza l’utilizzo di dati. È semplice, facile, veloce e sicuro! A prova di virus e danneggiamenti del nostro dispositivo, come un tempo venivano causati dai programmi di File Sharing. Ma c’è di più. È gratis!