In Campania record di Neet: mancano esperti nel campo dell'IT

In base a quanto riferito da un rapporto di Confindustria, la Campania detiene il record dei giovani inattivi in Italia. Vengono definiti “Neet” e sono giovani che non studiano e non lavorano. Solitamente hanno un’età compresa tra i 15 e i 29 anni e rappresentano una percentuale pari al 34,5%. Gli adulti esclusi dal lavoro sono invece ben il 65,9%.

L'attuale carenza di personale IT formato

Le 150 pagine del rapporto di Confindustria fotografano una situazione a dir poco allarmante: il lavoro regolare è sempre più raro in Campania (25,3% contro una media nazionale del 40%) e il livello di disoccupazione di lunga durata è arrivato al 65,9%.

Se non si considerano le difficoltà economiche e di sviluppo della Regione (e di tutto il Sud Italia in generale) uno dei principali problemi delle aziende è trovare personale qualificato. La domanda di figure professionali IT, ad esempio, è aumentata dopo la pandemia. Figure come il web developer e il data analyst sono oggi molto richieste.

Come è facile intuire, questo tipo di personale viene ricercato nell’ottica di una digitalizzazione tecnicamente imposta dal contesto pandemico, che ha reso necessario un aggiornamento delle aziende dal punto di vista digitale.

Sebbene attualmente le imprese abbiano difficoltà a trovare questo tipo di figure, imparare il mestiere e intraprendere la carriera non è affatto complicato. Per trovare un lavoro, è sufficiente frequentare un corso sviluppatore web, che vanta un job placement pari al 90%, e offre l’opportunità di pagare solamente quando si trova un’occupazione.

Gli altri vantaggi di lavorare nel settore IT

L’ambito dell’Information Technology non solo offre la possibilità di trovare lavoro facilmente, ma presenta una serie di interessanti vantaggi.

Primo fra tutti, per fare l’IT non è richiesta alcuna laurea. Ciò consente a chiunque di specializzarsi in questo settore senza entrare nel circuito universitario. Come accennato precedentemente, ci sono ottime possibilità di trovare lavoro vista la carenza delle figure formate e la necessità di possederne in azienda.

Tale preparazione consente di lavorare sia da soli che in gruppo, approcciando alle varie mansioni con flessibilità. Sarà possibile quindi lavorare sia in azienda che come freelance, usufruendo sempre dello smart working.

Inoltre, una risorsa di questo tipo ha la possibilità di sviluppare e ottimizzare le proprie capacità di pensiero critico. Visto il settore di riferimento, risulta essere una posizione molto interessante ai fini della crescita della propria carriera.

Come è evidente il settore presenta diversi vantaggi per i dipendenti, e per chi sta cercando lavoro o vuole acquisire nuove competenze, vale la pena considerare di approfondire la conoscenza di questo ambito.