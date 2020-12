Mafia: riorganizzavano clan e traffici, 4 tornano in carcere Sono pluripregiudicati del quartiere Japigia di Bari

Tornano in carcere quattro pliuripregiudicati del quartiere Japigia di Bari che, nonostante sottoposti agli arresti domiciliari nell'ambito di indagine sui traffici illeciti dei clan mafiosi Parisi e Palermiti, avrebbero iniziato a riorganizzare gruppi e attivita' criminali. Si tratta di Filippo Mineccia Filippo, soprannominato "U'Russ", di Raffaele Addante, 45enne, soprannominato "Lello", di Francesco Triggiani, 44enne, soprannominato "U'Alisc" e di Sebastiano Ruggieri, 36enne, tutti sottoposti agli arresti domiciliari nell'ambito di due distinte operazioni condotte dai Carabinieri e dalla Polizia a dicembre e ottobre dello scorso anno, contro i due clan di Japigia. Successivamente ai due blitz, dopo un primo periodo di custodia cautelare in carcere, molti degli imputati hanno chiesto e ottenuto la misura alternativa, meno afflittiva, degli arresti domiciliari, alcuni anche mediante l'applicazione del braccialetto elettronico. A quel punto la Dda aveva avviato, soprattutto sulla base delle dichiarazioni di collaboratori di giustizia, una attivita' investigativa proprio per verificare la sussistenza di processi di riassetto dei gruppi criminali operanti sul quartiere e la riorganizzazione dei traffici illeciti. Cosi' e' emerso che "i quattro hanno piu' volte trasgredito le prescrizioni correlate alla misura cautelare domestica, avendo avuto contatti tra loro o con altri pregiudicati, in chiara violazione al divieto loro imposto di non comunicare con soggetti diversi da quelli che con loro coabitano, dal difensore e dai sanitari".