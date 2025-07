Calderoli e Melillo: "Inquietante deriva antisemita a Milano" "Manifestazione sfociata in un’aggressione razzista"

"Purtroppo, come era facile prevedere, l’inquietante deriva antisemita in corso a Milano da mesi, deriva di cui c’erano ripetuti segni evidenti - dalle continue minacce e offese rivolte a Liliana Segre o a Sami Modiano, dai murales con i loro volti deturpati alle continue manifestazioni di piazza con bandiere israeliane strappate o bruciate - è sfociata inevitabilmente in un’aggressione razzista". Lo dichiarano il senatore Roberto Calderoli ed il docente Leone Melillo.