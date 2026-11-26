Meloni avverte gli assenteisti: "Ce ne ricorderemo» al momento delle liste" Maggioranza senza numero legale al Senato. Giorgetti propone di non ricandidare gli assenti

La disciplina parlamentare diventa un caso politico nel centrodestra alla vigilia delle settimane decisive per l'approvazione della legge di Bilancio. A far scattare l'irritazione di Giorgia Meloni è quanto accaduto al Senato, dove per due volte è venuto meno il numero legale durante l'esame del decreto Ambiente.

La vicenda è approdata sul tavolo del Consiglio dei ministri attraverso il resoconto del ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani. La presidente del Consiglio ha richiamato gli eletti della maggioranza alla responsabilità, chiedendo una presenza costante nelle Aule parlamentari. E ha lanciato un avvertimento destinato a pesare sulle future candidature: «Ce ne ricorderemo».

Giorgetti: niente ricandidatura per gli assenti

Ancora più esplicita la posizione del ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, che avrebbe suggerito di individuare i parlamentari assenti senza giustificazione e comunicare loro che non saranno ricandidati.

Una questione destinata ad assumere un peso crescente con l'avvicinarsi della scadenza della legislatura. Nella sede nazionale di Fratelli d'Italia, in via della Scrofa, sarebbe già disponibile un archivio informatico con lo storico delle presenze, delle votazioni e delle missioni degli eletti. Informazioni che potrebbero concorrere alle valutazioni sulla composizione delle prossime liste elettorali.

Sul richiamo della premier pesa soprattutto la necessità di evitare incidenti parlamentari durante la sessione di bilancio, quando anche un numero ristretto di assenze potrebbe complicare il percorso dei provvedimenti governativi.

Manovra, corsa contro il tempo prima di Capodanno

Il calendario parlamentare lascia margini ridotti. Secondo il cronoprogramma delineato dalla maggioranza, la legge di Bilancio dovrebbe approdare nell'Aula della Camera il 18 dicembre, con il voto previsto per il 22. Il testo passerebbe quindi al Senato per l'approvazione definitiva entro la fine dell'anno.

A complicare ulteriormente l'agenda c'è il decreto Bollette, atteso al voto di Montecitorio il 23 dicembre. Eventuali ritardi nell'approvazione della manovra potrebbero costringere i deputati a tornare in Aula durante le festività natalizie.

Sale a 150 milioni il fondo per gli emendamenti

Sul fronte delle risorse, dalle riunioni di Palazzo Chigi emerge l'intesa per aumentare da 120 a 150 milioni di euro il fondo destinato agli emendamenti di iniziativa parlamentare.

Le risorse saranno ripartite per il 60 per cento alla maggioranza e per il restante 40 per cento alle opposizioni. Serviranno a finanziare interventi circoscritti, anche di interesse territoriale.

Parallelamente, il governo intende rafforzare il controllo sulle proposte di modifica alla legge di Bilancio. Gli emendamenti ministeriali dovranno ottenere il via libera del Ministero dell'Economia e di Palazzo Chigi, mentre quelli respinti dall'esecutivo non potranno essere ripresentati dai singoli parlamentari.

Il fondo Zuncheddu e le pensioni delle forze dell'ordine

Tra le misure sulle quali sarebbe stata raggiunta un'intesa figura anche il fondo da quattro milioni di euro intitolato a Beniamino Zuncheddu, destinato alle vittime degli errori giudiziari.

La proposta prevede un assegno da 1.100 euro per chi torna in libertà dopo la revisione della condanna.

Accordo anche sul ricalcolo maggiorato della quota contributiva delle pensioni del comparto sicurezza, misura sostenuta dal ministro della Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo.

Resta invece da definire il dossier sul condono edilizio. Spetterà al ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, elaborare una formulazione condivisa dalle forze della maggioranza. Le concessioni idroelettriche, secondo le indicazioni emerse dal confronto, dovrebbero invece rimanere fuori dalla legge di Bilancio.

Il vertice del centrodestra prima della partenza per Bruxelles

Prima di partire per Bruxelles, Meloni ha riunito il ministro Giorgetti, i vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini, il leader di Noi Moderati Maurizio Lupi e i sottosegretari Giovanbattista Fazzolari e Alfredo Mantovano.

Al centro del confronto la necessità di chiudere le partite ancora aperte sulla manovra e garantire la tenuta parlamentare della coalizione.