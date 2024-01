A Gaza sono cento giorni di guerra: morti 23mila palestinesi, 120 ostaggi Il prezzo del raid terroristico di Hamas che ha fatto migliaia di vittime in Israele

La guerra a Gaza è entrata nel suo centesimo giorno. Da quando Hamas ha condotto il suo attacco mortale contro Israele il 7 ottobre, più di 23.000 palestinesi sono stati uccisi a Gaza e la maggior parte della popolazione dell’enclave è stata sfollata a causa della guerra dell’esercito israeliano, secondo i funzionari sanitari di Gaza. Secondo funzionari israeliani, si ritiene che più di 120 ostaggi siano tenuti da Hamas e altri gruppi militanti.

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha promesso di continuare a combattere finché non avrà raggiunto tutti gli obiettivi di Israele, nonostante la crescente incertezza sul risultato, l’allarme internazionale per il crescente numero di vittime a Gaza e i timori di una più ampia conflagrazione regionale.

In Israele c’è un fermo impegno ad eliminare Hamas e a restituire gli ostaggi quasi ad ogni costo, anche se ciò richiedesse molti mesi. A livello internazionale, cresce l’impazienza di fronte all’aggravarsi della crisi umanitaria a Gaza, e gli Stati Uniti hanno esortato Israele a ridurre la sua campagna, mentre molti altri paesi hanno chiesto un cessate il fuoco immediato.

“Continueremo la guerra fino alla fine – fino alla vittoria totale, finché non raggiungeremo tutti i nostri obiettivi”, ha detto Netanyahu sabato.

Corte Internazionale di Giustizia

La scorsa settimana la Corte Suprema delle Nazioni Unite ha ascoltato le accuse avanzate dal Sud Africa secondo cui Israele sta commettendo un genocidio contro i palestinesi a Gaza. I giudici ora decideranno se richiedere misure provvisorie, come la cessazione dei combattimenti, mentre valutano la richiesta. Non è stata fissata alcuna data e la corte ha pochi mezzi per far rispettare le sue sentenze.

La guerra agli Houthi

Dopo gli attacchi guidati dagli Stati Uniti contro i siti Houthi nello Yemen la scorsa settimana, i funzionari statunitensi hanno affermato che la milizia ha mantenuto circa tre quarti della sua capacità di colpire le navi nel Mar Rosso.