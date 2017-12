Presepe Vivente, la due giorni a Pollena Trocchia Tutto pronto per la manifestazione nel centro storico del paese vesuviano

Tutto pronto per l’inaugurazione della nona edizione del Presepe Vivente di Pollena Trocchia organizzato dall’associazione Liberi Pensieri. Dopo il rinvio dei giorni scorsi causa maltempo, l’appuntamento è ora fissato per questa sera e per domani sera, sabato 30 dicembre. Invariati gli orari: la rappresentazione avrà luogo nell’incantevole cornice dei Conetti Vulcanici del Carcavone entrambi i giorni dalle ore 18 alle ore 21.

L’area sarà raggiungibile esclusivamente attraverso l’apposito servizio navetta predisposto dal Comune con partenza da Piazza Amodio. Proprio a ridosso della piazza è stata prevista una delle due aree parcheggio riservate ai visitatori della manifestazione: l’altra è invece nell’area mercatale di via Esperanto.

«Il maltempo ha costretto l’organizzazione a un piccolo cambio di data, ma ciò non costituirà certo un problema per una manifestazione che sempre più si pone come un appuntamento imprescindibile nel programma degli eventi di stagione. Anche per questo come Amministrazione comunale la sosteniamo sempre con convinzione: sa regalare emozioni al pubblico e al tempo stesso contribuisce in maniera rilevante a far conoscere e valorizzare il nostro territorio, quest’anno nello specifico l’area del Carcavone, concessaci recentemente dalla Città Metropolitana di Napoli in comodato d’uso gratuito», ha dichiarato il Sindaco di Pollena Trocchia Francesco Pinto.

Con il cambiamento di date, c’è stata anche una piccola variazione nell’organizzazione della due-giorni: l’esibizione della Corale della Parrocchia Santissima Annunziata allieterà i visitatori del Presepe Vivente e degli stand di oggettistica e delle aziende agricole del territorio allestiti nei pressi dei Conetti Vulcanici nella serata di venerdì (ore 19), mentre quella della Corale Vesuviana nella serata di sabato (ore 18).