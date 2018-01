Confindustria Campania: focus su marketing e vendite Il primo incontro si terrà a Napoli, presso l’Unione Industriali

“Marketing e vendite B2B. Come implementare una strategia di successo per lo sviluppo commerciale di un’impresa business to business” è il titolo dell’evento organizzato da G.I. Confindustria Campania assieme all’Associazione Italiana Marketing B2B – AIMB2B.

L’evento, al quale parteciperanno il Presidente regionale di G.I. Confindustria Campania Francesco Giuseppe Palumbo e il Presidente di AIMB2B, Andrea Zucca, assieme alla Presidente sezione Campania Carmela Villani, consterà di 4 incontri focalizzati sul marketing e le vendite B2B per le PMI.

Il primo incontro si terrà a Napoli, presso l’Unione Industriali il 17 gennaio 2018 (ore 14.00 – 16.00) e si intitolerà “Principi della Comunicazione e Piano Marketing B2B”.

Obiettivo del workshop sarà quello di approfondire le caratteristiche di una comunicazione efficace e identificare gli elementi cardine per preparare un piano di marketing B2B.

Il secondo workshop si terrà a Caserta, presso Confindustria Caserta, il 7 febbraio 2018 (ore 15.00 – 17.00): “L’importanza del posizionamento per il successo del marketing di un’impresa. Come fare per essere scelti dal mercato”.

Si tratta di uno dei temi forse più trascurati dalle imprese italiane, ovvero il posizionamento come concetto di differenziazione nel mercato. Il workshop approfondirà infatti il tema del marketing strategico e del brand positioning, il tutto in ottica B2B. Verranno dunque identificate le regole e i consigli da mettere in pratica all’interno dello specifico contesto di business di una PMI.

Il 28 febbraio 2018 (ore 15.00 – 17.00), ad Avellino, presso Confindustria Avellino, avrà luogo il terzo workshop, intitolato “Come implementare una strategia di marketing operativo per le vendite di un’impresa B2B anche in ottica di internazionalizzazione”.

Durante questo evento si tratterà dell’argomento dell’internazionalizzazione, tema sempre più interessante per molte aziende italiane che intendono sviluppare il proprio business anche all’estero. Nel workshop verranno identificate le regole strategiche e gli step per implementare un primo percorso per lo sviluppo commerciale all’estero. Verranno inoltre presentati consigli pratici per affrontare al meglio e senza rischi la competizione internazionale.

L’ultimo workshop si terrà e Benevento il 21 marzo 2018 (ore 15.00 – 17.00) presso Confindustria Benevento.

Durante il workshop “La gestione di una rete di vendita in un’impresa B2B” verrà affrontato quello che è uno dei temi di maggior interesse per le imprese italiane, considerate le innumerevoli criticità che si celano dietro questa attività. Nell’evento verranno analizzate a tutto tondo le regole da seguire per una corretta gestione di una rete vendita B2B al fine di ottenere la massima efficienza e performance.

I workshop, diretti a imprenditori e professionisti del settore, sono a numero chiuso con un massimo di 40 partecipanti per sessione. È possibile iscriversi ai singoli eventi (previo esaurimento posti) dal giorno 2 gennaio 2018 fino alle ore 12.00 del giorno 12 gennaio 2018 registrandosi attraverso l’apposito form a questo link: “iscrizione.aimb2b.org/confindustria-campania”.