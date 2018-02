Meteo, a mezzanotte scatta l'allerta: rischio dissesto L'allerta della Protezione civile

La Protezione civile della Regione Campania ha diramato un avviso di criticità meteo per pioggia, vento e mare, valevole a partire dalla mezzanotte. L'allerta riguarda tutto il territorio regionale soprattutto per i venti che spireranno forti meridionali. Il mare si presenterà agitato. Tale quadro meteo proseguirà anche nei prossimi giorni. Oltre all'allerta meteo per vento e mare, nelle zone della Piana campana, a Napoli, Isole, Area Vesuviana; Alto Volturno e Matese; Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, la criticità è Gialla anche per il dissesto idrogeologico per le previste precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, puntualmente di moderata intensità. La criticità riguarda il rischio Idrogeologico localizzato con possibili ruscellamenti superficiali con fenomeni di trasporto di materiale; Allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno; Scorrimento superficiale delle acque nelle sedi stradali e possibili fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche con tracimazione e coinvolgimento delle aree urbane depresse. Si raccomanda alle autorità competenti di porre in essere tutte le misure atte a prevenire e contrastare i fenomeni attesi in ordine alla tenuta delle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso e ai fenomeni di dissesto idrogeologico possibili per le previste precipitazioni.