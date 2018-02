Annullato il concerto di Teresa De Sio Laringite acuta, rinviato l'evento



Il concerto di Teresa De Sio dal titolo "Teresa canta Pino", previsto per venerdì 16 febbraio al Teatro Politeama di Napoli, è stato annullato a causa "di una severa laringite che ha colpito la cantautrice", si leggge in una nota.



"Non potendo determinare ad oggi quanto durerà la convalescenza - scrivono gli organizzatori - non siamo ancora in grado di definire la data in cui il concerto potrà essere recuperato. E' possibile richiedere il rimborso dei biglietti acquistati, rivolgendosi ai punti vendita autorizzati e/o all'infoline del circuito Go2. Speriamo di annunciare quanto prima la nuova data napoletana. Ci scusiamo per il disagio".



Infoline biglietteria: 081 8038382

