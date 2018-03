Acqua del rubinetto o minerale in bottiglia. Qual'è giusta? Al Maschio Angioino il 3° appuntamento dell’iniziativa su prevenzione e stili di vita

Al Maschio Angioino il 3° appuntamento dell’iniziativa su prevenzione e stili di vita promossa da “Fondo Mario e Paola Condorelli” e L’Altra Napoli con il patrocinio di Regione e Comune

Acqua come base della vita. Berla nella quantità adeguata vuol dire permettere alle cellule e a tutti i loro preziosi meccanismi di funzionare, mantenere un peso corporeo adeguato, una pressione del sangue il più possibile corretta. Il bisogno giornaliero di liquidi si aggira sui due litri e mezzo, di cui almeno uno e mezzo deve essere acqua. Il resto può derivare da altre bevande e dal cibo, frutta e verdura (costituiti anche per il 90% da acqua) in particolare. Ma gli italiani bevono poco e difficilmente raggiungono 1.5 litri di acqua al giorno. Anzi un 5% non beve proprio acqua. Quel litro e mezzo di acqua se va bene la beve il 30% degli Italiani, in particolare donne. Quindi, il primo messaggio che ogni medico dovrebbe trasmettere ai propri assistiti, sani o malati che siano, è sempre di bere adeguate quantità di acqua.

E proprio il tema dell’acqua sarà al centro del terzo incontro pubblico di “Donne che Sanno”, il ciclo di sei eventi su salute, prevenzione e stili di vita promosso da “Fondo Mario e Paola Condorelli” e da L’Altra Napoli. L'appuntamento con “Sapere quale acqua beviamo – Come riconoscere e scegliere tra acque minerali, potabili e capire eventuali rischi di residui?” è per il 19 marzo alle ore 16 presso la Società Napoletana Storia Patria (Maschio Angioino, via Vittorio Emanuele III - 3° piano; ingresso gratuito).

È meglio quella del rubinetto o in bottiglia? E la frizzante fa male? Qual è la durezza giusta da bere? Perché le acque minerali non sono tutte uguali? Per quale motivo è importante saper leggere le etichette? Bere acqua fa davvero bene alla nostra salute? Quali le minerali indicate nelle gravidanza e quali quelle più adatte per bambini e diabetici? La presenza sul mercato italiano di prodotti da fonti sempre più nuove assicura controlli certi e accurati sulla loro qualità e purezza? A livello regionale con quali strumenti e periodicità l'Arpac controlla la qualità delle acque minerali e, insieme, l'efficienza del sistema degli acquedotti? C’è un rischio inquinamento delle falde acquifere nell’agricoltura e negli allevamenti? Un pool di esperti chiarirà ogni dubbio.

Tra i quali: Marinella Vito, Direttore Arpac Campania; Vincenzo Belgiorno, professore ordinario del Dipartimento di Ingegneria civile Università degli Studi di Salerno; Giuseppe Dadà, Direttore Qualità Ferrarelle Spa; Andrea Fabbri, Coordinatore scientifico Fondazione Acqua, Direttore Uoc Endocrinologia dell’Ospedale CTO Alesini, Dipartimento Medicina dei Sistemi dell’Università di Roma Tor Vergata; Ettore Fortuna, Vice Presidente Mineracqua; Luca Lucentini, direttore Dipartimento Reparto di Igiene delle Acque Interne, Istituto Superiore Sanità. Modererà i lavori Maria Triassi, Direttrice Dipartimento di Sanità Pubblica, Università Federico II di Napoli. Quindi le domande del pubblico e le conclusioni affidate a Celeste Condorelli e al giornalista scientifico Mario Pappagallo.

“Consumiamo tantissima acqua minerale – afferma Celeste Condorelli - , come nessun altro Paese in Europa e al mondo, se non alle spalle del Messico. Secondo il Censis due famiglie su tre (il 61,8 per cento) acquistano acqua minerale, con un consumo medio a persona pari a 192 litri all'anno. Eppure, secondo recenti sondaggi, della bevanda più diffusa sulle tavole nostrane, il consumatore medio sa poco. O crede di saperne fin troppo, quando in realtà confida spesso in informazioni errate, dal retaggio di false credenze popolari e delle tante bufale che girano in rete. Per questi motivi con “Donne che Sanno” abbiamo chiesto a un gruppo di esperti di fare chiarezza, scoprendo che i dubbi sono davvero tanti, anche su banalità che normalmente diamo per scontate proprio perché semplici come bere un bicchiere d’acqua”.