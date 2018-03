Meteo, arriva il gelo: mercoledì torna la neve in Campania Neve fino a quota bassa

Ancora maltempo e torna il Burian. Una maestosa discesa di aria gelida colpirà quasi tutto il continente. Dal 18 marzo - spiegano gli esperti del sito ilmeteo.it - un campo di alta pressione si posizionerà nei pressi della Scandinavia, favorendo l'afflusso di masse d'aria gelide che in moto retrogrado dalla Russia raggiungeranno tutte le nazioni centrali del continente.

L'ingresso del Burian sia dalla porta della Bora che dalla valle del Rodano inseriranno l'Italia in una fase intensa di maltempo attesa tra Martedì 20 e Mercoledì 21; saranno le regioni centro-meridionali ad essere maggiormente colpite dalle precipitazioni che potranno assumere carattere nevoso fino in pianura, vediamo perché. Nel corso di Martedì 20 una bassa pressione prenderà vita sulle isole Baleari e si muoverà velocemente verso la Sardegna, quindi il medio/basso Tirreno e quindi il medio Adriatico. Il movimento da Ovest verso Est sarà alimentato sia da venti freschi di Maestrale scuro sia dal Burian. Le precipitazioni, attese abbondanti e forti con questo mix di venti freddi si trasformeranno in neve a quote via via più basse e fino a raggiungere la pianura in Toscana, in Umbria e sulle Marche, sopra i 150/200 metri su Lazio e Campania.