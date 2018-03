Campania: corso di formazione Iul per gestori della crisi Ecco a chi è rivolto

L'offerta formativa dell’Università telematica IUL si arricchisce con il corso di Alta formazione per “gestori della crisi da sovraindebitamento del consumatore e dell’impresa”. Il corso, in programma il 23 e 24 marzo a Napoli, è organizzato dall’Ateneo e da ISV Group, Polo tecnologico universitario IUL per l’Area Metropolitana dello Stretto, con sede a Reggio Calabria.

Obiettivo del percorso formativo è di sviluppare un’approfondita conoscenza sulle tematiche legate alla crisi e in particolare al debito eccessivo da parte dei consumatori e delle piccole aziende. Le attività sono in linea con la normativa vigente e consentono l’iscrizione come “gestori della crisi” negli elenchi degli Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento.

Destinatari del corso sono avvocati, dottori commercialisti, esperti Contabili (sez. A) e Nnotai iscritti negli Albi dei rispettivi ordini professionali. Il percorso formativo, che ha una durata complessiva di 50 ore, pari a 2 Crediti Formativi Universitari, si svolge in modalità blended, con lezioni in presenza e attività online. Le sedi presso le quali si svolgeranno le varie edizioni del corso sono: Roma, Lamezia, Palermo, Milano, Bari, Firenze, Bologna, Torino, Catania e Genova.

«La collaborazione con Isv Group – dichiara Massimiliano Bizzocchi, Direttore Iul – ci ha permesso di ampliare l’offerta formativa verso nuove categorie di utenti. Grazie alle competenze specifiche messe in campo dal Polo dello Stretto, come Ateneo siamo in grado di proporre corsi innovativi e altamente qualificanti, al passo con la normativa del settore, con una copertura, per le attività in presenza, su tutto il territorio nazionale».

Iul – Italian University Line è un Ateneo telematico fondato nel 2005 e promosso da due soci pubblici, l’Università degli Studi di Firenze e l’Istituto di ricerca Indire. Offre corsi di laurea e di alta formazione riconosciuti dal Ministero dell’Istruzione e vanta collaborazioni con soggetti di livello nazionale come il Sole24Ore, GiuntiAcademy, Erickson e Tuttoscuola.

IsvGroup è un’organizzazione che ha sede a Reggio Calabria e che vanta una consolidata esperienza nel settore dell’alta formazione in Calabria e nell’Area dello Stretto. Dal 2017 ISV Group è diventato Polo Tecnologico dell’Ateneo Iul, con il compito di offrire orientamento e supporto alle attività didattiche agli studenti attraverso tutor specializzati.