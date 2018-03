Compagnia trasporti pubblici Napoli: cambio al vertice Gianluca Iazeolla nuovo amministratore unico della società partecipata

L'assemblea dei soci della compagnia trasporti pubblici di Napoli ha designato questa mattina Gianluca Iazeolla nuovo amministratore unico della società partecipata dell'ente di Piazza Matteotti.

Ad Augusto Cracco Amministratore uscente il ringraziamento del Sindaco Metropolitano per il lavoro svolto in questi anni e l’augurio di buon lavoro all’avvocato Iazzolla per l’impegno assunto.

Apprezzamenti per il lavoro svolto dall’ex amministratore e gli auguri di buon lavoro al nuovo sono venuti anche dal Consigliere delegato ai trasporti della città metropolitana Giuseppe Cirillo.