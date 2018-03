Il mistero della scia luminosa nel cielo della Campania Avvistata da Capri alla costiera amalfitana

Non è un elicottero e neanche un aereo. Ha fatto capolinea nei cieli nella notte tra sabato e domenica. Una scia luminosa nel cielo di Capri e non solo. Nella notte, intorno alle 3 tra sabato e domenica, ha fatto la sua veloce comparsa anche sull'isola azzurra quella misteriosa scia. Ad immortalarla con gli smartphone sono stati Alex Amitrano e i ragazzi dello staff del Cinema Internazionale. La scia luccicante, come una meteora, è comparsa e scomparsa nel giro di pochi secondi.

Ignota al momento la natura e anche l'origine dell'oggetto volante misterioso avvistato, descritto come un grosso punto luminoso con tanto di scia. Lo stesso avvistamento è stato segnalato anche in altre zone d'Italia. Fioccano le ipotesi in rete come quella di un meteorite oppure di un pezzo della stazione spaziale cinese Tiangong 1 che dovrebbe rientrare sulla terra in questi giorni o, più probabilmente, del terzo stadio del vettore Soyuz in rientro nell'atmosfera terreste.