Meteo: Pasqua con la pioggia, a Pasquetta caldo record e sole Le previsioni

Pasqua al Centrosud sarà caratterizzata da code di maltempo, ma Pasquetta sole e caldo come in tutto il Paese. Lo dicono gi esperti di meteo 3B. Qualche pioggia ma con vento caldo, lo scirocco. tra venerdì e sabato. Da domenica il netto miglioramento graduale. Sono le previsioni di Edoardo Ferrara, meteorologo di 3bmeteo.com. «I picchi pluviometrici maggiori - precisa - sono attesi su alto Piemonte, alta Lombardia, Trentino, alto Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, specie di Levante, e alta Toscana, dove si potranno superare punte di 80-100mm. Fenomeni più occasionali su adriatiche, Isole Maggiori e Sud Italia dove non mancheranno schiarite».



L'arrivo della perturbazione, precisa il meteorologo di 3bmeteo.com, sarà accompagnato da venti anche forti di scirocco, che faranno impennare le temperature specie al Centrosud, dove si potranno superare punte di 18-20 gradi, fino a 22-23 gradi su Sicilia e Sardegna. Allo stesso tempo tornerà a nevicare sulle Alpi. Il tempo migliorerà decisamente a Pasqua, che comunque sarà ventosa, con forte Ponente e Maestrale specie su Tirreno e Isole Maggiori e calo termico al Centrosud. «Proprio sulle regioni centro-meridionali - spiega ancora il meteorologo di 3bmeteo.com - avremo infatti ancora qualche rovescio o temporale residuo, specie al mattino, ma in graduale esaurimento; più soleggiato su Sicilia, Sardegna e al Nord salvo qualche nota instabile su estremo Nordest. A Pasquetta, invece il sole - conclude - dovrebbe essere garantito su gran parte della Penisola pur con qualche nuvola di passaggio. Attenzione però al clima: se di giorno il sole ormai alto sull'orizzonte favorirà un clima gradevole, di notte e al primo mattino tornerà a fare molto fresco, con minime anche sotto i 5 gradi al Centronord».