Festa dell’Indipendenza del Senegal a Napoli 4 e 6 aprile 2018

Per la Festività dell’accessione del Senegal all’Indipendenza, l’Asn Associazione dei Senegalesi a Napoli organizza in citta, due diverse iniziative in due differenti giorni, il 4 e il 6 aprile. Un incontro di dibattito e riflessione sulle tematiche di immigrazione e diritti e una festa danzante con musiche e piatti tipici del Senegal.

Nella giornata del 4 aprile alle ore 14.30 ci sarà una conferenza dal titolo “Immigrazione e Legalità” a Piazzale Immacolatella presso la UIL Campania (interno porto Varco Pisacane). Interverranno: un relatore della A.S.N., il Console Generale del Senegal a Napoli, Idrissa Ben Sène; l'Assessora Alessandra Sardu del Comune di Napoli, un delegato della Questura, un delegato della Prefettura e alcuni professionisti del settore. Ci sarà, inoltre, la Presentazione Ufficiale della Federazione Campana delle Associazioni Senegalesi.

Il giorno 6 aprile dalle ore 19 alle ore 23.30 all’Asilo Filangieri ci sarà una serata senegalese con musiche e degustazioni di piatti tipici con entrata a sottoscrizione libera.