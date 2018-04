Qualiano, conto alla rovescia per la partita del cuore Sabato 7 Aprile, ore 11, allo stadio comunale Santo Stefano

Mister Barchiesi ha convocato il capitano Maurizio Aiello, Ninetto Davoli, Giulio Base, Giulio Guidi, Ross di Made in Sud, Costabile, Giuffrida, Preti, Propizio, Orfei, Romondini, Hamarz, Boragine, Piscicelli, Manfredini, Sarcinelli, Recano, Messina, Brugia, Andreozzi. Sono i componenti della Nazionale Attori, che sabato mattina alle ore 11, scenderà in campo allo Stadio Santo Stefano di Qualiano per “la Partita del Cuore”, l’evento benefico, per il quale indosseranno calzoncini e scarpette anche gli amministratori locali “innestati” di qualche “pezzo”, che darà la possibilità di giocarsi la partita con onore fino alla fine dei 90 minuti. Madrina dell’evento sarà l’assessore allo Sport, Alessia Fioretto.

A difendere la porta della squadra allenata da mister Giglio, ci sarà il vicesindaco Antonio Castaldo, ma correranno sul prato del comunale anche l’ex assessore Francesco Odierno, i consiglieri Fertuso e D’Ambrosio, il presidente dell’OIV, Giovanni Sabatino poi Massimo Pelella e chi il calcio lo pratica o lo ha praticato agonisticamente come il giornalista Fernando Bocchetti, Gianluca Cerqua, Luigi Giglio, Topo e Porcelli.

Gli Amministratori, poi, puntano molto sull’esperienza calcistica del capitano Generoso Rossi, con un passato di tutto rispetto nelle serie maggiori del calcio italiano e persino nella Nazionale. Al sindaco Ludovico De Luca, toccherà dare il calcio di inizio dell’incontro, che ha l’obiettivo di raccogliere fondi da devolvere interamente in beneficenza come è nella regola della “Partita del Cuore”.

“Sarà una bella giornata e mi auguro davvero che il Santo Stefano sia affollato di persone, che avranno modo di apprezzare la nostra bella struttura oltre alla piacevolezza della partita.- sottolinea il sindaco De Luca- Non nascondo di avere un sogno: mi piacerebbe che lo Stadio fosse frequentato dalle famiglie, papà, mamme e figli tutti al Santo Stefano a sostenere la squadra “Città di Qualiano”, quando gioca in casa. Mi piacerebbe che fossimo tutti sportivi, per mantenere alti i nostri colori.” Intanto il Primo Cittadino ha omaggiato gli alunni delle due Scuole Medie cittadine di biglietti, che permetteranno di entrare gratis ad assistere alla “Partita del Cuore".

“Purtroppo i nostri territori emergono sempre per cose negative, ma ogni giorno c’è chi lotta, per far nascere e portare a conclusione cose buone come questo evento solidale, che ha messo insieme tante persone intorno ad un unico importante obiettivo”, ricorda Armando Sarracino, organizzatore e promotore dell’evento insieme alla consigliera Giovanna Giglio.

Sarà possibile prendere i biglietti con un contributo di 5€, direttamente al botteghino al campo, che sarà aperto già dalle ore 8 di sabato mattina, oppure chiamando il 3393323131 per contattare un incaricato dell’organizzazione che fa riferimento all’associazione A.C.A.I. E’ questo l’unico modo, per entrare allo stadio, vedere da vicino i beniamini del grande schermo e tifare per gli Amministratori comunali in calzoncini e scarpette e beninteso tifare per loro.

