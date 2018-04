Si conclude la settima edizione del Capri Campus Tanti i professionisti delle discipline mediche a confronto

Si concluderà domani la settima edizione del Capri Campus, edizione 2018. Quattro giorni intensi di lavoro incentrati sui nuovi scenari che si stanno aprendo nel settore farmaceutico in farmacia ed in varie patologie come la bronco-pneumo allergologia pediatrica.

Il campus di quest’anno ha visto protagonisti il responsabile scientifico del Pharma Campus Raffaele Marzano, seguito dal Presidente dell’Ordine dei Farmacisti di Napoli Vincenzo Santagada. Svariati interventi nel corso della giornate del Pharma Campus sono stati incentrati inizialmente sul patient journey in farmacia, il problem solving, la leadership situazionale ed il public speaking, coordinati da Giovanni Boano. Mentre oggi l’attenzione dei medici e relatori dei Campus sarà focalizzata sui temi legati alle nuove tecnologie, come l’utilizzo del web e dei social media anche nella professione del farmacista, coordinati dal da Fabio Ricci.

Contemporaneamente nel Campus dedicato alla bronco-pneumo allergologia pediatrica, coordinato da Catello Romano si è parlato di prevenzione in allergologia e di terapie per la cura della rinite e dell’asma, il focus del pomeriggio di ieri invece è stato incentrato sulla nutrigenetica e sulla fitoterapia in allergologia mentre oggi si è parlato di immunoterapia e di preparazione di estratti allergenici.

Presso la Sala Donna Lucia del Grand Hotel Quisisana si sono svolti invece i lavori del terzo Campus, coordinati da Federico Spandonaro, Farmacoeconomista dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata. Grande soddisfazione da parte di Marianna Vertecchi, Chief Executive della Capri Med, l’agenzia eventi di Capri che ha organizzato il Campus, per gli incontri e le tematiche trattate, che hanno visto a confronto diversi specialisti.