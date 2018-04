La testimonianza di un’insegnante a Scampia Coinvolta nel progetto Mammut della Fondazione Angelo Affinita Onlus

Non piangere, non ridere troppo forte, non mettere il muso. Quante volte ti hanno rimproverato per aver mostrato le tue emozioni da piccolo?

Poi sei cresciuto, ma le cose non sono cambiate. Ti hanno detto che le emozioni non vanno mostrate in pubblico, perché se poi il pubblico le vede diventi “emotivo”, e questo non va bene.

“Emotivo” fa rima con “piagnucolone”, “debole” e anche un po’ “tonto” a volte. Nessuno vuole essere visto debole, men che meno in una società che premia la prepotenza e l’arroganza.

Questo è un bel problema, soprattutto se rivolgiamo lo sguardo ai più piccoli. Lo è ancora di più in un quartiere difficile come Scampia, dove tanti bambini vivono in situazioni famigliari di profondo disagio sociale ed economico.

Molti di questi bambini sono costretti ad affrontare situazioni molto più grandi della loro età. Genitori in prigione, povertà, a volte anche abusi. Prova a immaginare tutto questo dolore concentrato in una sfera.

Ora immagina che questa sfera sia tenuta chiusa in una scatola, dentro di loro, e che non la facciano uscire perché non sanno come esprimere le proprie emozioni. Che adulti saranno? Che futuro ci potrà essere per loro?

Queste sono le stesse domande che si è posta Elvira Quagliarella, un’insegnante della Scuola elementare Virgilio IV di Scampia.

Elvira, come tanti altri insegnanti del quartiere, da qualche tempo collabora con il Centro Territoriale Mammut, l’associazione che da anni offre ai bambini di Scampia un luogo di aggregazione dove poter imparare attraverso lo studio e il gioco.