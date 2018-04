"Forcella strit": secondo laboratorio del progetto Al via le candidature

«Forcella strit», al via le candidature per il secondo laboratorio del progetto. Lo spettacolo musicale di Nino D’Angelo e Peppe Lanzetta, per la regia di Abel Ferrara, sarà in scena nella prossima stagione

Il Trianon Viviani annuncia il secondo laboratorio teatrale intensivo di preparazione diForcella strit, lo spettacolo musicale di Nino D’Angelo e Peppe Lanzetta, per la regia diAbel Ferrara, che sarà in scena nella prossima stagione del teatro del popolo di Forcella.

Il laboratorio, a partecipazione gratuita, si terrà da lunedì 21 a sabato 26 maggioprossimi ed è rivolto a un massimo di venticinque cantanti-attori, allievi attori e attoricon vocazione al canto, di ambo i sessi ed età compresa tra i 18 e i 40 anni.

Le candidature, corredate di lettera di presentazione, con indicazione delle motivazioni, e curriculum completo di foto, dovranno pervenire all’indirizzolaboratorio@teatrotrianon.org entro venerdì 11 maggio prossimo.

L’organizzazione provvederà a dare comunicazione, entro giovedì 17 maggio, esclusivamente a coloro che saranno selezionati per la partecipazione al laboratorio.

Finanziato dalla Regione Campania e realizzato dalla Scabec, con l’ideazione e l’organizzazione del Trianon Viviani, Forcella strit è un progetto che punta all’emersione di talenti – spesso inconsapevoli o “oppressi” da situazioni di difficoltà in aree di particolare disagio sociale come il quartiere Forcella – e alla diffusione di una cultura della relazione umana. Tra le sue attività qualificanti vi è la creazione di un laboratorio permanente, interno al teatro del popolo, che offra al Trianon Viviani un bacino di attori, musicisti e cantanti da coinvolgere nelle produzioni future.